In occasione delle ricorrenze popolari del 1° e 2 novembre

Mercogliano – Il Comandante Corpo di Polizia Municipale Avv. Michele Leo rende noto che in occasione delle ricorrenze popolari del 1° e 2 novembre p.v., allo scopo di garantire la migliore fruibilità delle strade di accesso e degli spazi connessi alla sosta nei pressi del cimitero comunale, nei giorni 31 ottobre, 1° e 2 novembre 2021 sarà istituito il senso unico di marcia lungo Via Traversa specificatamente nel tratto compreso tra il civico 127 di Via Traversa e l’incrocio Via F. Renda / Via degli orti consentendo il transito solo in direzione Viale Europa ovvero in direzione “centro paese”.