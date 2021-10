Promosso dall'associazione culturale Contemporaneamente

Montoro – Domenica 31 ottobre alle ore 19:30, presso l’Auditorium ex scuola elementare, Via Prato – Preturo di Montoro, l’associazione culturale Contemporaneamente presenta lo spettacolo teatrale “Pullecenella adda murì”, liberamente tratto dalle opere di Giovanni Meola, interpretato e diretto da Carmine Iannone.

Lo spettacolo narra le vicende di un boss di provincia spietato, malinconico e megalomane.

I boss sono uguali dappertutto ma in provincia devono essere anche degli architetti in grado di costruire una loro propria morale, farne il codice di tutti e farla rispettare a qualunque costo. E chi ‘sgarra’…paga, anche se si tratta dei compagni di giochi o dei propri fratelli. E così un uomo resta solo, anche se amava fare il Pulcinella, con la sua costruzione di potere in grado di dare la morte per un minimo errore. Ma tutto questo vale solo fino a quando il boss resta nei confini di ciò che gli appartiene, perché fuori dalla sua provincia questo ‘signor boss’ è un emerito ‘signor nessuno’.

E anche lui, fuori dai confini, se ‘sgarra’…paga ! Ingresso libero, Green pass obbligatorio

Carmine Iannone. Attore di teatro, cinema, tv e regista teatrale, si accosta, in modo professionale, alla recitazione, frequentando con successo l’ambita scuola di teatro di Bologna “A. Galante Garrone” affinando, poi, la sua formazione attraverso lo studio di diversi metodi e tecniche di recitazione, di cui degni di nota, il sistema Stanislavskij presso l’accademia d’arte drammatica di Roma e, le tecniche di recitazione naturalistica cinematografica presso la cineteca di Bologna. Grazie alla sua audace versatilità, riesce ad interpretare tanti ruoli diversi, dal drammatico al comico, dal brillante al naif, toccando autori come Shakespeare, Molière, Goldoni, Pirandello, Brecht, Beckett, Miller, Eduardo de Filippo, Scarpetta, Viviani ecc. calcando le scene dei più importanti teatri italiani, riuscendo a convincere, ogni volta, la critica. In questo suo viaggio artistico viene diretto da notevoli Maestri, come Piero Maccarinelli, Sergio Pisapia Fiore, Mario Santella, Renato Carpentieri, grazie al quale, Carmine si avvicina con passione alla regia teatrale frequentando un corso di perfezionamento di tecniche recitative e di regia tenuto dal maestro, e, l’istrionico, Gigi Savoia, col quale instaura negli anni un fortissimo sodalizio artistico.

Carmine prende parte anche ad alcune fiction televisive, è il caso di citare “Enzo Ferrari ” di Carlo Carlei al fianco del grandissimo Sergio Castellitto e “Il generale Dalla Chiesa” di Giorgio Capitani al fianco dello straordinario Giancarlo Giannini, mentre, al cinema, debutta nel film di Francesca Comencini “Un giorno speciale” in concorso alla 69° mostra internazionale d’arte cinematografica della biennale di Venezia. Nel 2011 fonda e diventa direttore artistico dell’associazione “La Valigia dell’Attore” che mira a sensibilizzare e avvicinare il pubblico sulle importanti questioni socioculturali del nostro tempo.

In questi stessi anni, comincia a firmare le sue prime regie teatrali. Realizza numerosi progetti di teatro nelle scuole, laboratori rivolti a bambini, ragazzi e adulti e, da qualche anno collabora con l’associazione “Sentieri della Legalità” con cui abbraccia tematiche che pongono l’accento sulla volontà di educare e favorire il reinserimento e la pacifica convivenza nel sociale di realtà emarginate. Dal 2012 cura la direzione artistica di importanti rassegne teatrali che vedono la partecipazione di artisti di grandissimo rilievo. Negli ultimi anni è stato scritturato come attore presso il Teatro Politeama di Napoli con la “Compagnia Stabile della Tradizione” diretta dal Maestro Gigi Savoia. Quest’anno sarà in tournée con lo spettacolo sulla legalità “Pullecenella adda Murì” e con lo spettacolo “Bianco, Comico e… Nero” di cui è sia interprete che regista.