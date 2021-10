"Un competente ed appassionato interlocutore per la sanità in Irpinia"

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite nota, comunica che:

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Asl, prof. Marco Marandino, e i componenti tutti esprimono il proprio cordoglio per la morte tragica ed improvvisa del dottor Gennaro Bellizzi, un competente ed appassionato interlocutore per la sanità in Irpinia.