Dal 03 novembre 2021 avrà inizio il servizio di refezione

Il Comune di Pietradefusi, tramite avviso, rende noto che:

Si informa l’utenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I grado sito in Via Dionisio Pascucci n. 38 di Pietradefusi che a far data dal 03 novembre 2021 avrà inizio il servizio di refezione scolastica. Il costo di ogni singolo pasto è di € 1,46 compreso iva, quota a carico utenza pertanto per il mese di:

Novembre 2021 il costo per Scuola Materna è pari ad € 30,00 per ogni bambino. Scuola Media è pari ad € 12,00 per ogni bambino.

Dicembre 2021 il costo per Scuola Materna è pari ad € 25,00. Scuola Media è pari ad € 9.00.

Il pagamento dovuto dovrà essere effettuato sul conto IBAN IT 44 08553 75840 0100000102445 Tesoreria Comunale del Comune di Pietradefusi.

Dopo aver effettuato il versamento si potranno ritirare i buoni mensa presso l’Ufficio di Ragioneria nei giorni Lunedì Mercoledì Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

Il modulo di adesione al servizio di mensa scolastica è reperibile sia sul sito del Comune e sia presso la sede dell’Istituto Comprensivo in Via D. Pascucci n. 38 di Pietradefusi, e dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune.

Di seguito si indica il funzionario comunale cui fare riferimento:

Rag. Antonio De Iesu -tel 0825/962090 int 4