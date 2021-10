Da giugno 2019 lo storico edificio di Corso Umberto I è stato un punto di riferimento per centinaia di giovani della città

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Avionica:

“Il 31 Ottobre scadrà il progetto Jump e con esso l’affidamento di alcuni degli spazi del Casino del Principe ad Avionica. Da giugno 2019, data in cui sono partite le attività, lo storico edificio di Corso Umberto I è stato un punto di riferimento per centinaia di giovani della città. Aula studio, coworking, fablab, corsi di formazione, sportelli di orientamento al lavoro e psicologico, arte, cultura, socialità, aggregazione.

Nel confronto pubblico tenutosi domenica scorsa, l’amministrazione ha chiarito che le finalità del Casino del Principe saranno altre (legate al turismo e alla fondazione culturale), mentre saranno convocati degli Stati Generali delle Politiche Giovanili per la gestione del Samantha della Porta, struttura nella quale devono ancora partire dei lavori e che quindi sarà disponibile fra oltre un anno.

Questo significa, a nostro avviso, mettere fine a questa esperienza. Al di là delle intenzioni, il fatto è che da Novembre il Casino del Principe sarà chiuso e tanti studenti, lavoratori, artisti, giovani, professionisti, NEET di questa città si ritroveranno senza una casa, dovranno reimmaginare i loro progetti e le loro ambizioni.

Il 31 Ottobre invitiamo tutta la città al Casino del Principe, non solo per raccontare cosa è successo all’interno di quella struttura, ma per dimostrare che questo percorso ha intercettato tantissime storie e percorsi e che merita di avere una continuità e di andare avanti.”