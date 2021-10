Una sfida tra città e tifoserie di primo livello e tra squadre che vogliono guadagnarsi una promozione in serie B molto attesa per entrambe da ormai troppo tempo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Eleven Sporrts:

“Due grandissime piazze, una sfida attesissima tra squadre che puntano alla promozione nel girone C: Palermo-Avellino, il match of the week della 12^ giornata su Eleven Sports.

Una sfida tra città e tifoserie di primo livello e tra squadre che vogliono guadagnarsi una promozione in serie B molto attesa per entrambe da ormai troppo tempo.

Il Palermo ha avuto un buon avvio di campionato, i Rosanero infatti si sono issati al terzo posto in classifica a 19 punti, dopo le vittorie contro Virtus Francavilla e Vibonese, a soli 5 punti dal Bari capolista e ad 1 dal Catanzaro secondo, con la possibilità di accorciare ancora in caso di vittoria.

L’Avellino dal canto suo, dopo un avvio a rilento con 4 pareggi nelle prime 4 partite, sembra essersi ripreso e con la nona posizione in classifica a 16 punti, si è prontamente agganciato al treno playoff, anche grazie ad una super difesa, solo 7 gol subiti, la seconda migliore del girone C.

Ci sarà grande attesa in compagnia di Giulia Stronati per interviste a bordo campo dedicate a questo avvincente big match, domenica 31 ottobre ore 14:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.”