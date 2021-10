Valorizzazione delle diversità e innovazione sostenibile

Il 26 ottobre dalle 16 alle 17 sarà on line Il webinar “Sostenibilità, inclusione e sviluppo risorse umane, un equilibrio necessario” il contributo di INPS all’evento 4 Weeks 4 Inclusion.

Il Webinar illustrerà l’esperienza di change management e di sviluppo professionale sostenibile che INPS sta vivendo, attraverso i racconti dei dipendenti e i progetti che si sono sviluppati anche in collaborazione con il territorio.

Il progetto “Old&Young community: employee journey e staffetta generazionale” nasce dalla necessità di sviluppare competenze e motivazione tra i dipendenti di diverse generazioni, garantendo il trasferimento dei valori istituzionali. La diversità viene concepita come un punto di forza, funzionale al raggiungimento di due importanti obiettivi: l’innovazione nei processi di lavoro e il rinnovamento della compagine aziendale.

Il progetto “Vedere Oltre” si propone, invece, di inserire a pieno titolo 250 dipendenti dell’Istituto con disabilità visiva nei processi di produzione, ridisegnandone le funzioni. La formazione, intesa come leva per una maggiore inclusività nell’Istituto e occasione di arricchimento per i lavoratori, è considerata elemento trainante.

Tutte le componenti dovranno essere sviluppate parallelamente per realizzare in futuro un Istituto più efficiente, inclusivo e vicino al cittadino.

Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi al sito www.4w4i.it