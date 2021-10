L'avventura Cervinarese del top player si conclude a causa di problemi logistici

L’Audax Cervinara 1935 annuncia il divorzio con il centrocampista Francesco Santonicola. L’avventura Cervinarese del top player si conclude a causa di problemi logistici. Infatti, la distanza da Acciairoli, paese cilentano d’origine, è un ostacolo per l’atleta giunto in Valle Caudina ad inizio settembre. La società ringrazia Santonicola per la professionalità, l’abnegazione e l’impegno messo in campo in questo squarcio di inizio stagione.

Lascia un buon ricordo il calciatore, classe 1988, che ha vestito le maglie di Afragolese, Virtus Cilento, Agropoli 1921, Santa Maria Cilento, Gelbison, Sant’antonio Abate e Battipagliese.