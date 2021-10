Mercoledì l'intitolazione nel ricordo del primo e indimenticabile Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino:

“Domani, mercoledì 27 ottobre alle ore 11.00, cerimonia di intitolazione della Sala Conferenze della Soprintendenza ABAP di Salerno, via Tasso 46 (centro Storico), all’arch. Mario A. De Cunzo, primo e indimenticabile Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, per l’impegno da lui profuso, con passione e grande senso del dovere, nel decennio successivo agli eventi sismici del 1980 per il recupero e la tutela dei beni culturali del territorio.”