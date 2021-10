Solofra – Interruzione pubblica illuminazione

Il disservizio è causato da un furto all'armadio dell'illuminazione

Il Comune di Solofra, tramite nota, comunica che:

A causa di un furto registratosi questa sera, in Via Giuseppe Maffei, dove ignoti hanno asportato dall’armadio della pubblica illuminazione, l’interruttore salvavite, un timer con crepuscolare e un contattore, la pubblica illuminazione risulta non funzionante, in tutta la Via Giuseppe Maffei, Via Libertà, parte di Viale Principe Amedeo e in Piazza San Domenico.

Pertanto, la pubblica illuminazione, resterà spenta almeno per questa sera.

Sul posto è presente personale della società Graded S.p.A. per la messa in sicurezza del quadro.

La società Graded addetta alla manutenzione dell’impianto della pubblica illuminazione comunale, provvederà a sporgere regolare denuncia ai Carabinieri di Solofra.