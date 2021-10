Il duo sportivo nella gara pugliese ha anche conquistato un 11° posto in classifica assoluta

I piloti irpini, Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, della scuderia Power Car Competition, si sono aggiudicati l’11° Rally Porte del Gargano, per la categoria N3, con la loro Renault Twingo R2b.

Un risultato molto importante che ripaga dei notevoli sacrifici compiuti in questa stagione motoristica dall’intero team, che ha affrontato ogni sfida con grande professionalità e determinazione, gestendo ogni volta in maniera puntuale i problemi che si sono presentati. Un ringraziamento particolare, da parte dei protagonisti di questo successo, va agli sponsor che hanno creduto nella squadra e reso possibile questa vittoria.

Il duo sportivo della provincia di Avellino nella gara pugliese ha anche conquistato un 11° posto in classifica assoluta, grazie ad una competizione nella quale è emersa interamente la preparazione tecnica, acquisita su strada, nel corso degli anni, offrendo una prova brillante a tutti gli appassionati del settore, in un appuntamento ormai diventato un classico delle competizioni nazionali sulle quattro ruote.