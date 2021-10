La percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 49%

Ad Ariano la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 49%, un valore mai raggiunto sino ad oggi.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino valuta positivamente l’avvio del sistema di raccolta differenziata gestito direttamente da Irpiniambiente, sia in termini di qualità che di risultati attesi. Nell’area urbana in cui è attivo il porta a porta, i numeri sono molto incoraggianti e lasciano intravedere margini di crescita importanti, anche con l’imminente implementazione del nuovo programma di raccolta di Ingombranti e Raee mediante prenotazione e ritiro a domicilio. Anche nelle aree periferiche, dove permangono le postazioni stradali, il costante monitoraggio congiunto tra polizia locale e società provinciale, sta assicurando funzionalità e decoro.

I risultati in termini di sorveglianza miglioreranno certamente con la ulteriore implementazione della videosorveglianza.

Negli ultimi 4 mesi, da quando cioè Irpiniambiente effettua il servizio in forma diretta, la percentuale di raccolta differenziata si è attestata intorno al 49%, un valore sino ad oggi mai raggiunto ad Ariano. Questo progressivo incremento fa prevedere il superamento del 50% di raccolta differenziata al 31/12/21 ed il superamento del 52% ad un anno di attività e così via. Queste percentuali potrebbero essere nettamente surclassate con la messa a regime di un semiporta a porta sperimentale in alcune contrade. Un dato destinato a crescere anche grazie alle attività di sensibilizzazione mirata che si stanno portando avanti, soprattutto nei confronti delle utenze commerciali non domestiche, per migliorare la qualità delle frazioni raccolte.