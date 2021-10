L'uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale "Bellizzi" di Avellino

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hanno tratto in arresto un 72enne di Santo Stefano del Sole, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in sostituzione del provvedimento degli arresti domiciliari, a cui era già sottoposto perché ritenuto responsabile del reato di estorsione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino.