Strade colabrodo e PNRR, Zaolino (Fismic): “Alta Irpinia dimenticata”

Così in una nota il Segretario Generale della sezione Irpinia

“La denuncia fatta in primavera (con tanto di foto) di strade impercorribili dell’alta Irpinia continua ad essere ignorata e nonostante i finanziamenti della Regione Campania, i lavoratori dei nuclei industriali ( arrabbiatissimi) continuano a sopportare i disagi delle strade colabrodo”.

E’ quanto evidenzia in una nota Giuseppe Zaolino Segretario Generale della Fismic/Confsal Irpinia.

“Il responsabile della Fismic/Confsal dell’alta Irpinia, Antonino Abbondandolo, ha documentato con nuove foto la situazione da terzo mondo e attraverso la Segreteria Provinciale rilancia la denuncia e la polemica per l’immobilismo politico ed istituzionale“, prosegue Zaolino.

“Siamo alle solite, – dichiara il - si parla tanto di PNRR e di sviluppo, ignorando la realtà da cui si parte. Strade dissestate e mancanza di infrastrutture primarie renderà molto più complicata la ripresa post-covid”.

“Noi come Sindacato indipendente e fuori dagli schemi politici, continueremo a fare la nostra parte. Denunciando ed evidenziando le incongruenze della politica e l’inefficienza della macchina pubblica. Al prossimo Presidente della Provincia, non faremo sconti. Ripartire dalle cose concrete e costante “pressione sociale” per ottenere risultati che giustifichino un cambio di passo dell’azione politica“, conclude Zaolino.