L'interruzione è prevista per questa notte, dalle 22.00 alle 6.00

Il Comune di Monteforte rende noto che:

L’Alto Calore comunica che sarà effettuata la sospensione idrica tra le 22.00 del 22.10 e le 6.00 del 23.10 a causa della notevole diminuzione dei gruppi sorgentizi nelle seguenti zone:

VIA ALVANELLA E ZONE LIMITROFE

VIA MOLINELLE E ZONE LIMITROFE

VIA BASECCHIA E ZONE LIMITROFE

VIA TORONE E ZONE LIMITROFE

VIA SAN TOMMASO E ZONE LIMITROFE

VIA ALDO MORO E ZONE LIMITROFE FINO INCROCIO VIA SAN TOMMASO.