Il 19 ottobre si è tenuta a Napoli la XXXVI edizione dell'evento

Napoli – Sono 62 le aziende premiate da Industria Felix per performance gestionale, affidabilità finanziaria e per sostenibilità dopo un’inchiesta realizzata su 70mila bilanci di società di capitali con sede legale in Campania: 34 sono della provincia di Napoli, 11 di Salerno, 9 di Caserta, 4 di Avellino e 4 di Benevento.

Tra queste, la Cosmopol si è aggiudicata il prestigioso premio come miglior impresa per crescita addetti, per crescita del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Campania e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Avellino.

A fare da cornice all’evento, la Città della Scienza di Napoli dove il CEO dott. Carlo Lettieri ha rappresentato l’azienda, ritirando il graditissimo riconoscimento.