Avellino – “Con questo comunicato stampa, a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ringrazia e dà il benvenuto ad Antonio Dello Iaco, per aver offerto la sua volontà di collaborare in seno e in supporto al Coordinamento Provinciale di Avellino del Coordinamento Regione Campania”.

Così in una nota Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili.

“È per me, come Coordinatore Campania e per tutto il Coordinamento, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili, quale obiettivo principale dell’azione amministrativa del Movimento”, prosegue Esposito.

“Di Antonio ci piace ricordare la sua coraggiosa battaglia a tutela degli alberi di viale Italia Avellino e per la proposta successivamente da noi condivisa e sposata di installazione giostrina per disabili nel parco Manganelli del Comune di Avellino, Antonio sottoscriverà anch’egli la tessera del Movimento Italiano Disabili come testimonianza vera di sensibilità verso la tematica”, conclude Esposito.