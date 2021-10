Presso il Casino del Principe

Avellino – Domenica 24 ottobre 2021 alle 11:00 le diverse realtà che hanno dato vita al centro polifunzionale al Casino del Principe si confronteranno con l’Amministrazione comunale.

In particolar modo sono stati invitati a partecipare il Sindaco Festa e l’assessore alle politiche giovanili Stefano Luongo.

Il 31 ottobre scadrà il progetto JUMP e con esso l’affidamento all’associazione Avionica della struttura. Negli ultimi anni la struttura di Corso Umberto I è diventata un punto di riferimento per studenti, giovani, artisti, musicisti, lavoratori: uno spazio in cui si sono costruiti corsi, laboratori, cultura, arte, eventi e socialità. Le diverse realtà e personalità che hanno fatto vivere la struttura negli ultimi anni racconteranno all’amministrazione l’esperienza vissuta in sinergia con Avionica, all’interno del Casino del Principe.

Esperienze differenti tra loro, ma che si legano e si intrecciano fino a formare una rete solida di persone e realtà che puntano alla riqualificazione del territorio, allo sviluppo di professionalità, alla creazione di opportunità nell’ambito sociale e lavorativo e, soprattutto alla promozione di una cultura che ha come stella polare, la coesione e la partecipazione collettiva. Con la scadenza del progetto JUMP, Avionica e tutte le realtà e le persone che hanno attraversato quegli spazi, si ritroveranno senza un luogo in grado di accogliere le idee e le volontà di chi combatte quotidianamente per la valorizzazione del nostro territorio.

Quello di domenica vuole essere un confronto chiaro dove verrà chiesto all’amministrazione cosa ne sarà del Casino del Principe e se si ritiene che quello che è avvenuto all’interno di quella struttura abbia senso di esistere e rappresenti un valore per la comunità tutta.