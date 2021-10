L'incontro si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 18:00

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Legambiente Avellino.

“Venerdì 22 ottobre alle ore 18:00 presso la Casina del Principe di Avellino, si terrà un workshop sulla Giustizia Climatica organizzato dal circolo Legambiente Avellino – Alveare e Fridays for Future Avellino.

“What Do we want?” il titolo dell’evento che richiama l’ormai iconico slogan pronunciato da Greta Thunberg e dagli attivisti scesi in piazza lo scorso 1° ottobre a Milano, in occasione della precop26.

Venerdì i volontari delle due associazioni irpine creeranno un momento di crescita e confronto anche ad Avellino, affrontando la tematica della giustizia climatica, ormai imprescindibile nella discussione ambientale. È infatti risaputo che coloro i quali stanno già subendo le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, sono coloro che hanno contribuito in misura minore a crearlo.

Ospite della serata il giornalista Nicolas Lozito autore della newsletter “Il colore verde”, che sarà in collegamento con i partecipanti per offrire il proprio contributo alla discussione“.