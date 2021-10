Steso un piano di intervento da applicare nelle zone interessate

Il Comune di Solofra, tramite avviso, rende noto che:

Si è tenuto un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza cinghiali nel territorio del Comune di Solofra.

Il Vice Sindaco Maria Luisa Guacci alla presenza del Cap.Lucio De Pascale quale Comandante della Polizia Municipale del Comune, il Dott. Valerio Toscano, referente del C.R.I.U.V della Regione Campania e su delega del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini, il Dott. Antonio Raffaele quale Presidente dell’Ambito Territoriale Caccia – A.T.C Provincia di Avellino, Roberto della Sala del Servizio Territorale Provinciale Avellino S.T.P Regione Campania, Bossa De Luca, appartenente al CRIUV della Regione Campania, Romanucci Riccardo appartenente al CRIUV della Regione Campania, ha rappresentato le zone interessate dalla presenza dei cinghiali, sul territorio Comunale di Solofra, quali Via Turci Castello, Via Provinciale Turci, Via Pasteno, VIa Toppolo, Via Cigliano frazione Sant’Agata Irpina, frazione S.Andrea Apostolo e in Via Cerzeta.