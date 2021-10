Il presidente della III Commissione speciale regionale a margine del tavolo di lavoro sulla sanità

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Michele Cammarano:

““Dopo una campagna di ascolto realizzata in questi mesi in tutti i comuni delle aree interne della Campania, durante la quale abbiamo avuto modo di affrontare, con sindaci, associazioni e semplici cittadini, le principali emergenze di ogni singolo territorio, siamo pronti a pianificare una strategia fatta di proposte e progetti concreti su ogni singola criticità. Temi che affronteremo attraverso sei tavoli di lavoro, organismi tecnico-consultivi di cui ci avvaliamo per individuare soluzioni rispetto a ciascuna criticità. Oggi abbiamo posto al centro dei lavori le gravi e ataviche emergenze legate all’assistenza sanitaria”. Così il presidente della Commissione speciale regionale Aree Interne Michele Cammarano, intervenendo nell’aula Siani del Consiglio regionale, a margine dei lavori della sottocommissione sanità.

“La riorganizzazione, negli ultimi anni, del sistema sanitario regionale in molti territori non risponde al fabbisogno delle comunità. Il nostro obiettivo – ha spiegato Cammarano nel corso del suo intervento – è quello di aumentare, ora più di prima, l’efficacia e l’efficienza del sistema sanitario nelle zone interne regionali attraverso il rafforzamento, innanzitutto, dell’assistenza territoriale. Punto centrale appare la questione dei medici di famiglia, che vengono sostituiti con anni di ritardo, privando i cittadini, soprattutto nei piccoli centri, del diritto alla salute. Una criticità messa particolarmente in evidenza con l’esplosione della pandemia. Molte strutture ospedaliere da troppi anni fanno i conti con una grave carenza di personale, al punto che molti reparti sono a rischio chiusura o sono stati smantellati, per mancanza di operatori sanitari. Lacune che vogliamo e dobbiamo assolutamente colmare, lavorando in sinergia con la giunta regionale. Garantire parità di accesso alle cure e all’assistenza sanitaria è uno degli obiettivi prioritari di questa commissione”.”