La domanda di partecipazione al concorso va redatta esclusivamente in forma telematica

L’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno indice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO Disciplina: Radiodiagnostica – Radiologia Interventistica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) Ruolo: SANITARIO Profilo Professionale: MEDICO

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO Disciplina: Gastroenterologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) Ruolo: SANITARIO Profilo Professionale: MEDICO

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) alla A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Salerno – IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.

Per il bando completo di Radiodiagnostica clicca qui.

Per il bando completo di Gastroenterologia clicca qui.