Prima edizione del Premio Marta Marzotto, riservato ai giovani talenti. Ogni anno, il Premio celebrerà un’opera o un artista nel campo del cinema, della moda, dell’arte figurativa, della musica, dello sport.

Al centro della prima edizione ci sarà il Cinema, in particolare con un Premio che verrà assegnato al Miglior Cortometraggio di un filmmaker emergente. La giuria che valuterà le opere è composta da Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani e della Fondazione Cinema per Roma, il giornalista, sceneggiatore e saggista Andrea Purgatori, il regista, sceneggiatore e produttore Marco Risi.

Verranno valutati cortometraggi (opere prime e seconde) della durata massima di 15 minuti di giovani filmmakers di età non superiore ai 30 anni e realizzati dopo il 1 Gennaio 2020, che verranno selezionati sulla base della qualità e dell’originalità tematica ed espressiva. In palio ci sono 3mila euro per il primo classificato e 2mila per il secondo. Per accedere alla selezione le opere dovranno pervenire, in formato digitale e corredate da una scheda informativa sul regista e sul film, entro e non oltre il 20 novembre 2021 al seguente indirizzo: premiomartamarzotto@gmail.com.

Fonte: cliclavoro.gov.it