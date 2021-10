Petracca: "Le istruzioni fanno le istituzioni, il partito è una cosa diversa"

Questa sera, presso l’Auditorium del Polo Giovani della Diocesi di Avellino, si è svolto un primo confronto in vista del Congresso Provinciale del Partito Democratico di Avellino. L’appuntamento ha per titolo “Il nostro tempo” ed è promosso dal consigliere regionale del PD, Maurizio Petracca, con l’obiettivo di animare il dibattito all’interno della comunità del PD irpino in vista dell’assise provinciale, perché ci possa essere uno scambio su contenuti, idee e proposte.

Il consigliere regionale Maurizio Petracca, a tal proposito, ha dichiarato «Dovremmo iniziare a parlare alla gente perché il Partito Democratico negli ultimi cinque non è esistito essendo stato commissariato, quindi bisogna iniziare un nuovo corso, per non dire che bisogna rifondare perché 5/6 anni senza un partito sono un eternità. E bisogna iniziare a parlare alla gente perché leggendo i giornali e vedendo i tg locali la discussione è sempre incentrata su gli uni contro gli altri, e non ha nessun senso. L’iniziativa di stasera va in questa direzione e io mi auguro che da oggi si inizia a parlare di impegni.

Il candidato è Nello Pizza, anche se resta una vicenda anomala con il congresso che era arrivato al voto, per poi tornare indietro. Il partito nazionale cambiò la linea e io sono qui a rispettare quello che è il volere del partito, che ha regole, uno statuto e un regolamento che vanno rispettate e io mi auguro che tutti le rispettino .»

Riguardo l’altra ala del partito, aggiunge «De Caro è il parlamentare del Partito Democratico ed è ovvio che ci deve essere discussione, sia pur se posizioni diverse.

Noi dobbiamo agire nel campo del centrosinistra, che come visto oggi con i ballottaggi vince ovunque, stando in un campo definito che lega il PD ai movimenti centristi e ai 5 Stelle. Bisogna far sintesi su questo e il Partito Democratico, che guida il processo, deve avanzare una proposta.

Quando si ragiona con gli alleati bisogna avere la capacità di sintesi e quindi ragionare con loro anche su una persona apicale che incarni le proposte. Molto spesso il presidente della provincia diventa una specie di monarca, ma un idea del genere non può più passare perché la Provincia deve avere un ruolo preciso della comunità, un ruolo di guida, e se la coalizione è ampia quest’ultima deve partecipare alle decisioni, qualunque sia il candidato.

Il congresso si farà una settimana prima delle elezioni provinciali, ma con le liste e i candidati già composte. Vedremo come affrontare anche questo problema e il segretario dovrà prendersi questo incarico e guidare questo processo.

La proposta di Biancardi sarebbe ideale, con tutte le forze politiche unite, ma è difficilmente realizzabile.

Le istruzioni fanno le istituzioni, il partito è una cosa diversa. Dovranno essere i partiti ad incontrarsi e trovare una figura che rappresenti tutto il centrosinistra.»

Su un eventuale partecipazione del sindaco di Gianluca Festa e del consigliere regionale Livio Petitto al Congresso aggiunge e conclude «Io non so se parteciperanno al congresso, non essendo iscritti, e da statuto mi sembrerebbe quantomeno singolare. Potranno partecipare tutti gli iscritti, ma queste cose non le decido io, ma il nazionale, ma sono convinto che non ci saranno deroghe. Noi stiamo facendo un congresso sui temi, ed è quello che provo ad avviare oggi.»