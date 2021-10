La telecronaca sarà affidata a Stefano Auteri

Il Match of the Week, assoluta novità di ELEVEN e Lega Pro per la stagione 2021/2022, in occasione del turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 ottobre, raddoppia il proprio appuntamento. Saranno infatti due le partite interessate dal nuovo format che sta raccogliendo numerosi consensi.

E questa scelta di raddoppiare – per questa giornata – il Match of the Week mette in evidenza la peculiarità di una Serie C che abbraccia tutta Italia. In poche ore si passerà da Bolzano, per Sudtirol-Piacenza, all’estremo opposto dello stivale a Catania, per Catania-Avellino.

Due sfide che coinvolgono quattro piazze importanti nel panorama della Serie C. Nella partita del girone A, il Sudtirol ed il Piacenza cercano una vittoria che ad entrambe manca da due turni. Catania ed Avellino, invece, hanno pareggiato domenica in trasferta in Puglia, rispettivamente contro Virtus Francavilla e Fidelis Andria, e hanno voglia di riguadagnare terreno in classifica.

Sono alcuni dei temi da raccontare nel Match of the Week, un progetto che rafforza il legame tra il pubblico della Serie C e Eleven Sports e che offre visibilità massima con ampio pre-partita (circa venti minuti prima del fischio d’inizio), collegamenti sul campo all’intervallo ed approfondimenti nel post-partita, arricchiti da contenuti speciali e le voci a caldo dei protagonisti del match. Previsti quest’anno oltre 60 top match tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Alle ore 18, per Sudtirol-Piacenza, a guidare la squadra di Eleven Sports ci sarà il nuovo brand ambassador Giulia Stronati, che curerà il pre-partita, l’intervallo ed il post-partita in diretta dallo stadio Druso. Telecronaca di Davide Maino, con commento tecnico di Fausto Grandi; interventi da bordocampo di Stefano Carta.

La telecronaca di Catania-Avellino sarà affidata a Stefano Auteri, affiancato da Pino Rigoli in qualità di commentatore tecnico. Gli interventi da bordocampo e le interviste saranno curati da Attilio Scuderi.