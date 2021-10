Pertanto l’Amministrazione comunale, in collaborazione a LILT, ha espresso il suo sostegno colorando di rosa due emblemi storici della cittadina: “Fontana Vecchia” sul Corso Vittorio Veneto e le Arcate dell’ex Chiesa del Carmine presso i “Giardini De Curtis”.

Per l’occasione l’Amministrazione comunale in segno di vicinanza e sostegno alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno a cura della LILT ha voluto rendere protagonisti due emblemi storici della cittadina: “Fontana Vecchia” sul Corso Vittorio Veneto e le Arcate dell’ex Chiesa del Carmine presso i “Giardini De Curtis”.