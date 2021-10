Così il Sottosegretario all'Interno

“Ho voluto partecipare alla manifestazione in piazza San Giovanni perché trovo che contro la violenza dobbiamo prendere tutti una posizione decisa, forte”.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, a margine della manifestazione di Piazza San Giovanni.

“Dopo gli accadimenti di una settimana fa, la devastazione della sede della CGIL, non è più tempo di delegare, non c’è più spazio per i ‘però’. Ho voluto testimoniare di persona a Maurizio Landini la mia solidarietà, e attraverso lui a tutti i lavoratori che si sono sentiti oggetto di tanta violenza“, prosegue Sibilia.

“Ringrazio l’accoglienza che i sindacati dei Vigili del Fuoco hanno voluto riservarmi in piazza quest’oggi, ho percepito davvero una comunione d’intenti sul tema della condanna di tutti questi rigurgiti di fascismo“, conclude Sibilia.