In corso anche lavori di fresatura e ripristino dell'asfalto su diverse strade del centro urbano e delle località Carpignano, Bosco e Piani

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Grottaminarda (AV):

“In corso presso i giardini pubblici di Grottaminarda, intitolati al Principe Antonio De Curtis, un intervento di riqualificazione; al contempo diverse strade comunali urbane ed extraurbane sono oggetto di rifacimento del manto stradale.

Nei Giardini De Curtis già da qualche giorno si sta intervenendo per ripristinare e dare maggior decoro ai muretti di recinzione. Si proseguirà con la messa in sicurezza e sostituzione con un’inferriata, del tratto rovinati della staccionata in legno lungo via Sturzo. I cordoli in cemento, a bordura delle aiuole interne, saranno del tutto rimossi poiché ritenuti poco sicuri.

A proposito di sicurezza sarà messa in opera una nuova pavimentazione in resina anti-trauma nell’area giochi che sarà ampliata ed integrata di nuove giostrine.

Inoltre la Villa comunale sarà dotata di nuovi e più efficienti corpi illuminanti.

Come detto, in corso anche lavori di fresatura e ripristino dell’asfalto su diverse strade del centro urbano e delle località Carpignano, Bosco e Piani.

Gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico comunale proseguiranno nei prossimi mesi per il rifacimento di altre arterie stradali sull’intero territorio comunale.”