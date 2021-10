Ottenuti 37 voti

“Oggi alla fine della tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu-Rls, la nostra lista è risultata la più votata con 37 voti (+8 rispetto alle scorse elezioni e nonostante la presenza di una quarta lista Ugl)”.

Così in una nota Antonio Giso il Responsabile Fistel Cisl IrpiniaSannio.

“Il dato premiante della lista ci ha permesso di annoverare anche la nomina dell’unica Rls. Anche qui, un grande lavoro di Squadra, ha permesso il raggiungimento di un felice risultato”, prosegue Giso.

Il Responsabile della Fistel Cisl IrpiniaSannio Antonio Giso soddisfatto del risultato raggiunto ringrazia tutti: “Candidati, Iscritti, Lavoratori e soprattutto chi ha avuto il coraggio di mettersi in gioco ed ha creduto in questo importante progetto sin dall’inizio come la nostra Rsu Michele Tosa . La nostra vittoria è il risultato di un lungo lavoro, sempre condiviso dentro e fuori l’azienda, soprattutto in un momento così particolare come questo, dove sfiducia e malcontento la fanno da padroni, prevalendo sulla razionalità e la voglia di andare avanti”.

“Certi della fiducia di tutti coloro che hanno creduto in noi – conclude Giso – ribadiamo che questo rappresenta soltanto un punto di partenza! Il nostro impegno al fianco dei lavoratori continuerà in maniera costante e la loro tutela sarà sempre il nostro primo obiettivo”.