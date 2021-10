Sarà presentato il romanzo “Per ultimo l’amore” di Michele Vespasiano

Prende l’avvio la prima edizione della rassegna “Avellino letteraria” con la presentazioni del romanzo “Per ultimo l’amore” di Michele Vespasiano, edito da ABE Editore.

L’evento, in programma a Villa Amendola sabato 16 ottobre alle ore 18:00, è promosso da Annamaria Picillo, instancabile ideatrice di appuntamenti culturali e turistici nella nostra provincia.

In questo suo libro, prequel del fortunato romanzo “La ragazza di Vizzini”, scritto a quattro mani da Vespasiano assieme a Emanuela Sica, lo scrittore di Sant’Angelo dei Lombardi pone al centro la narrazione di un amore dolce e passionale ma anche gli sbagli, i peccati e le capitolazioni dell’amore imperfetto, lesto a scivolare sul piano inclinato della colpa e capace di travolgere presente e futuro in un imprevisto sconvolgimento emozionale.

Tranne che per alcune pur pregevoli divagazioni, il tessuto narrativo ha come sottofondo Napoli, la città più imprevedibile che ci sia, dove l’amore tra Mimì e Carla si veste di mille tinte mentre tante altre le lascia intravedere in controluce. Non mancano a questa tavolozza le sfumature caliginose e insopportabili della delusione e del tradimento, cosicché, dei mille culure cantati da Pino Daniele, il passionale e struggente amore fra i due giovani finirà per assumere i toni suadenti dell’alba e del tramonto, ma anche i chiaroscuri, le contraddizioni e le incoerenze delle mezzetinte.

La copertina è impreziosita dal rimando al dipinto di Salvatore Mazzeo, “Donna allo specchio” (in collezione privata), da cui trae l’eleganza grafica e le suggestioni narrative.

Michele Vespasiano, giornalista pubblicista, si occupa di storia, arte e costume, con particolare attenzione alle realtà appenniniche trattate in numerosi libri e saggi.

Per la narrativa, tra i suoi ultimi lavori ha dato alle stampe le raccolte di racconti Taccuino dei giorni fuori squadro (2020) e Voglio vivere altrimenti (2019) con D. Fuschetto, il romanzo La ragazza di Vizzini (2018) con E. Sica, e curato diverse collettanee.

Ha vinto vari premi letterari, l’ultimo gli è stato consegnato al Parco letterario “Luigi Pirandello” ad Agrigento, e i suoi racconti compaiono in importanti antologie. Queste quelle uscite nel 2020: Irpinia 1980-2020, Un tempo diverso, Irpini per sempre, Volan quasi farfalle, L’Irpinia nei giorni dell’emergenza.