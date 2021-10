Un riconoscimento riservato alle aziende che hanno meglio espresso la capacità di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori del Paese per la sostenibilità

Il premio Sustainability Award ha lo scopo di riconoscere il valore delle aziende italiane che si sono distinte per sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente. La selezione delle aziende è avvenuta tra le realtà imprenditoriali sensibili al tema della sostenibilità con un fatturato compreso tra euro 10 e 600 milioni. La selezione è avvenuta in due fasi: la prima fondata sul modello di rating ESG sviluppato da ALTIS Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la seconda basata sulla metodologia di RepRisk.

Questi indicatori esprimono un giudizio sintetico che certifica la solidità di SOCOTEC Italia dal punto di vista del suo impegno in ambito ambientale, sociale e di governance. Forbes, in partnership con Credit Suisse (parte del Gruppo Credit Suisse che opera nel Private Banking da oltre 160 anni e con una presenza in oltre 50 paesi) e Kon Group (leader nel campo della consulenza aziendale Corporate Finance ed M&A) ha stilato la classifica.

Il CEO di SOCOTEC Italia Massimo De Iasi l’11 ottobre ha ritirato il premio Management & Performance presso l’East End Studios di Milano. Il motivo del riconoscimento deriva soprattutto dagli investimenti in formazione ai dipendenti, l’aumento della quota di rifiuti recuperati, l’innovazione tecnologica dei servizi, l’attenzione efficace alla riduzione drastica degli incidenti sul lavoro e la crescita del numero di fornitori valutati in base a criteri di sostenibilità. «Credo che eventi del genere debbano protrarsi nel tempo e coinvolgere le aziende nella sostenibilità, in modo che possano diventare più sostenibili. Il Bilancio fiscale va affiancato al Bilancio della Sostenibilità, il profitto va affiancato all’attenzione al tema della sostenibilità, per far sì che l’azienda sia una realtà di successo nel lungo termine», conferma il CEO De Iasi.

Durante la premiazione alle parole del Direttore di Forbes Italia Alessandro Mauro Rossi «Se fossi un dipendente SOCOTEC Italia sarei proprio felice!», Massimo De Iasi continua «La nostra grande difficoltà per la tipologia di servizi che offriamo è riuscire a diminuire costantemente il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro. Per noi la sicurezza è importante! La formazione in questo ha giocato un ruolo fondamentale».

I team SOCOTEC Italia si riuniscono con frequenza per giornate di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza personale e collettiva, attraverso la condivisione di buone pratiche e lo scambio contaminativo di idee ed esperienze. SOCOTEC Italia agisce per gestire e controllare i rischi legati alle infrastrutture e alla tutela dell’ambiente su richiesta di attori pubblici e privati ​​che desiderano una valutazione precisa, indipendente e trasparente.