Il webinar si svolgerà domani 14 ottobre alle ore 16.00

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ordine degli Architetti di Avellino.

«Si terrà domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 16.00, il webinar organizzato dagli Ordini e Collegi professionali della provincia di Avellino, Ance costruttori insieme al centro formazione e sicurezza in edilizia CFS, dal tema “Superbonus 110%, aggiornamenti normativi e tecnici. Apriranno l’evento formativo con un saluto: Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti, Vincenzo Zigarella, presidente dell’ordine degli ingegneri, Antonio Santosuosso, presidente del collegio dei geometri, Eduardo De Vito, presidente del CFS, Michele Di Giacomo, presidente dell’ANCE. Relazionerà Carmine Lubritto, docente presso l’Università degli studi della Campania.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate una serie di tecnologie necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e autoproduzione in ambito civile e le relative agevolazioni fiscali adoperabili. Saranno analizzate diverse soluzioni tecniche ed economiche da adottare, secondo la legislazione vigente, per l’incremento della classe energetica degli edifici.

“Esprimo grande soddisfazione per l’organizzazione di questo importante evento formativo in sinergia con le altre categorie professionali del mondo edile, che ci consentirà di rendere ancora più efficace la crescita e la sostenibilità delle nostre città”, lo dichiara il presidente Petecca.»