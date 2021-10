Implementate le corse su Avellino, Caserta, Fisciano e Napoli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di AIR:

“Servizi regolari per AIR. Nel giorno dello sciopero dei trasporti proclamato per la giornata odierna da CUB Trasporti, COBAS Lavoro privato ed SGB, l’Azienda regionale di TPL ha registrato una bassa adesione.

Su 975 dipendenti hanno aderito allo sciopero 12 operatori d’esercizio (pari all’1,2%). Per la precisione: 10 operatori a Caserta, 1 operatore a Piedimonte Matese e 1 operatore della sede di Avellino.

Intanto l’AIR sta implementando ulteriormente i servizi di TPL.

Da oggi, lunedì 11 ottobre, è stata attivata, in via sperimentale dal lunedì al venerdì, una coppia di corse da Avellino piazzale degli Irpini per Napoli via Alcide De Gasperi, con orario di andata alle 8.10 (percorso via Galileo Ferraris – corso Arnaldo Lucci – via Amerigo Vespucci – via Nuova Marina – via Alcide De Gasperi – via Agostino De Pretis – piazza Municipio) e ritorno alle 17.45 (percorso via Agostino De Pretis – via Cristoforo Colombo – via Nuova Marina – corso Arnaldo Lucci con prosieguo verso il Centro Direzionale).

Sempre da oggi, in provincia di Avellino, sono stati potenziati i collegamenti sulla direttrice Avellino-Fisciano e attivate due corse alle 15.00 – dal lunedì al venerdì – in partenza dal capolinea di via Fariello: Avellino-Pietrastornina e Avellino-Paternopoli.

A Caserta, a poco più di un mese dall’affidamento ad AIR della gestione dei servizi di TPL, l’azienda di trasporti, nell’ottica di una fattiva collaborazione ha accolto le richieste di alcune amministrazioni locali e dirigenti scolastici, apportando prime e significative implementazioni al piano dei trasporti in attesa di ulteriori sollecitazioni che arriveranno dagli Enti Locali e dagli Istituti Scolastici.

L’ampliamento dei servizi in questa fase ha interessato soprattutto la mobilità scolastica.

L’azienda ha intensificato le corse per la sede distaccata di via Melvin Jones (zona ex Saint Gobain) del Liceo Statale “Pietro Giannone” di Caserta, con andatada Viale Cappiello alle ore 7.45 e dalla Stazione Ferroviaria alle 8.05 e ritorno da via Melvin Jones alle ore 12.20, 13.15 e 14.20.

Nell’ambito di un potenziamento del trasporto scolastico sono state anche programmate corse aggiuntive sulla Frignano-Teverola-Marcianisce-Caserta, con servizio di andata (h 7.10) e ritorno (h 13.40). Si tratta della Linea CE08, che prevede il collegamento con i tre principali istituti scolastici presenti sul territorio del comune di Marcianise (I.S.S.S. Lener, Liceo Scientifico Quercia e ITIS Ferraris) e con il Liceo Scientifico “Giordani” di Caserta, in via Laviano.

Nel comune di Giano Vetusto, invece, è stato attivato il collegamento con gli istituti scolastici di Calvi Risorta.

Significativo anche il potenziamento sulla Orta d’Atella-Marcianise, dove l’AIR ha previsto servizi di Ncc attivando 6 corse bis. Implementati anche i collegamenti nel comune di San Pietro Infine, da e per gli Istituti scolastici, con andata alle 9.40 e ritorno alle 14.30.”