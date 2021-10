Per il pasticciere di Ariano Irpino gli elogi di Confartigianato Avellino

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Confartigianato Avellino:

“L’Irpinia protagonista al Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2021. La provincia di Avellino è salita sul podio grazie al Panificio Pompilio. Il talento di Pompilio Giardino è stato premiato da una giuria di esperti di caratura internazionale. Ha conquistato il primo posto per il Panettone Innovativo e la terza piazza per il Panettone Classico. L’iniziativa è stata organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.

Ancora una straordinario risultato per Pompilio Giardino, che va a sommarsi agli altri traguardi conquistati negli anni scorsi. “Non è premiato solo il talento di Pompilio Giardino, ma anche la passione e l’impegno – dichiara il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella -. Questo straordinario risultato inorgoglisce l’intera Irpinia. L’artigianato di qualità è un fiore all’occhiello della nostra provincia e non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Anzi, annoveriamo eccellenze conosciute davvero in tutto il mondo. Le congratulazioni personali e di Confartigianato a Pompilio Giardino, nostro iscritto, che non finisce mai di sorprenderci”. “