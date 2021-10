L’iniziativa è dedicata alla lettura ad alta voce in forme svincolate dai programmi di studio

“L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 28.9.2021 ha aderito a “Libriamoci”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, che si terrà dal 15 al 20 novembre 2021 in tutta Italia, intesa a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

L’iniziativa, a cura della biblioteca “P. S. Mancini” ed in collaborazione con l’Associazione “Vizio di Leggere”, è dedicata alla lettura ad alta voce in forme svincolate dai programmi di studio e si pone lo scopo di “catturare” sempre nuovi lettori, provando a dare ai nostri studenti la possibilità di godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo aggiungere una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione.

Il 15 ed il 18 ottobre 2021 i primi appuntamenti presso l’Istituto Superiore “Ruggero II”, con la lettura di passi tratti da:

“Covid-19 Wuhan-Ariano Irpino diario di una pandemia: come un virus ha reso il 2020 indimenticabile” di Floriana Mastandrea e “Sotto il Burqua” di Deborah Ellis.”"