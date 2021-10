Zaolino: "E’ il premio della recente vittoria elettorale nello stabilimento Irpino"

Una donna Irpina rappresenterà da lunedì 11 ottobre le istanze delle donne operaie nel mondo Stellantis.

La Segreteria Nazionale della Fismic/Confsal ha deliberato la nomina di Ida Bianco, attivista della ex Fma, oggi Stellantis di Pratola Serra come rappresentante Fismic , nella Commissione Unitaria Nazionale delle Pari Opportunità.

«E’ il premio della recente vittoria elettorale nello stabilimento Irpino» dichiara il Segretario Provinciale della Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino.

«Una novità che nasce dal riconoscimento dell’impegno di Ida Bianco sempre al fianco delle donne lavoratrici.

Tutti noi ricordiamo l’iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro e le battaglie per l’asilo nido per le donne Stellantis di Pratola Serra.

L’arrivo dei francesi in Stellantis con la loro cultura più avanzata verso i giovani e le donne, rappresenterà per Ida Bianco un banco di prova per affermare la capacità delle donne del Sud.»