Avellino Calcio, riecco i tre punti con la Virtus Francavilla

I Lupi tornano a vincere e lo fanno in casa per 1-0 contro i pugliesi

Avellino – Ottima risposta dopo la crisi di risultati delle ultime partite. L’Avellino Calcio torna a vincere e lo fa per 1-0 al “Partenio-Lombardi” contro la Virtus Francavilla, grazie ad un rigore trasformato da Gagliano.

Biancoverdi pimpanti in avvio. Al 6′ cross di D’Angelo per Micovschi, ma Nobile respinge con le gambe. Al 16′ i ruoli si invertono: traversone del rumeno per il centrocampista palermitano, che quasi beffa in spaccata il portiere ospite. Al 20′ occasione per i pugliesi, con Preziuso che crossa per Enyan, il quale calcia al volo non trovando la porta. Al 28′ calcio di rigore per l’Avellino: Di Gaudio semina il panico nell’area avversaria e viene atterrato da Pierno. Sul dischetto va Gagliano, che non sbaglia: 1-0. Sul finire del primo tempo, contropiede per i padroni di casa: Tito serve Di Gaudio, che calcia in porta, Nobile si salva ancora una volta di gambe. Successivamente D’Angelo la passa in area a Carriero, il quale, in corsa, spedisce fuori.

Nell’inizio ripresa, sono i Lupi a dominare. Al 52′ Di Gaudio conquista un pallone serve Micovschi, che entra in area e calcia a giro, non trovando di poco lo specchio della porta. Un minuto dopo, ci prova Carriero dalla distanza, ma il tiro è deviato dalla difesa biancoazzurra e diventa preda di Nobile. Al 77′ i virtussini provano a pareggiare con un super tiro di Prezioso, miracolo di Forte che devia in calcio d’angolo. All’89 piove sul bagnato per i pugliesi: viene infatti espulso Caporale per doppio giallo.

Dopo 5 minuti di recupero, finisce così al “Partenio-Lombardi”: Avellino batte Francavilla per 1-0 e torna in zona play-off. Ora il prossimo impegno sarà in trasferta contro la Fidelis Andria, domenica 17 ottobre alle ore 14:30.

TABELLINO PARTITA

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri (29′ st Bove), Dossena, Tito (33′ st Mignanelli); Carriero, De Francesco (33′ st Aloi), D’Angelo; Micovschi, Gagliano (16′ st Plescia), Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Matera, Maniero, Messina. All.: Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Miceli, Caporale, Idda; Pierno, Carella (29′ st Tulissi), Prezioso, Tchetchoua, Enyan (39′ st Ingrosso); Ventola (39′ st Ekuban), Perez. A disp.: Cassano, Milli, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Mastropietro, Magnavita, Maiorino, Dacosta. All.: Taurino.

ARBITRO: Sig. Sajmir Kumara della sezione di Verona.

ASSISTENTI: Sig.ri Mattia Massimino della sezione di Cuneo, Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno, Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano (quarto uomo).

MARCATORI: 29′ Gagliano rig. (A).

ESPULSI: 43′ st Caporale (VF) per doppia ammonizione.

AMMONITI: 25′ pt Ventola (VF), 1′ st D’Angelo (A), 5′ st Enyan (VF), 24′ st Tchetchoua (VF) e 43′ st Caporale (VF) per gioco scorretto, 37′ st Pierno (VF) per proteste.

NOTE: gara con presenza di pubblico limitata. Spettatori: 2.450 (1.310 abbonamenti e 1.140 biglietti). Angoli: 2-3. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.