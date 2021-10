VdF, doppio intervento per dissesti statici

In entrambi i casi si è reso necessario l'utilizzo dell'autoscala e chiudere la strada

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la giornata odierna sono stati impegnati in un doppio intervento per dissesti statici. Il primo è stato effettuato in via Largo De Luca Montefusco, alle spalle delle poste centrali, dove sono stati rimossi dei pezzi di intonaci pericolanti da un palazzo del posto, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area sottostante. Il secondo riguardante sempre la rimozione di parti pericolanti è stato effettuato nella centralissima via Mancini. In entrambi i casi si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala e chiudere la strada durante l’intervento.