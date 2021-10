Si cercano immobili in affitto per ospitare 15 minori stranieri non accompagnati

Il Comune di Calitri, tramite nota; comunica che:

Manifestazione di interesse a collaborare con L’RTI LESS COOPERATIVA SOCIALE ar.l. ETS/PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, per la cessione in affitto, di immobili a uso abitativo proprietà di privati, da adibire a comunità alloggio per n. 15 Minori Stranieri non Accompagnati per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e titolari di protezione internazionale in ambito SAI – ai sensi del DM 18 novembre 2019

Sono destinatari del presente avviso:

• Proprietari di immobili sul territorio del comune di Calitri.