Il 3 ottobre si è conclusa la prima fase congressuale del più antico Sindacato dei Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Unarma.

“Il 3 ottobre 2021 si è conclusa la prima fase congressuale del più antico e rappresentativo Sindacato dei Carabinieri, UNARMA A.S.C.

Il congresso, per la prima volta nella storia sindacale militare, ha permesso che ogni iscritto, esercitando il proprio voto nel pieno rispetto dei valori della DEMOCRAZIA e della PARTECIPAZIONE, abbia potuto scegliere i propri rappresentati e ad ogni livello.

La Segreteria UNARMA di Avellino, che vanta una forte rappresentatività con i suoi circa 250 iscritti, ha visto riconfermare i suoi rappresentanti Sindacali con nomine a tutti i livelli, anche Nazionale.

Ieri, presso La Collina Eventi e Ricevimenti di Luogosano, si è svolta la prima riunione ufficiale della Segreteria Provinciale di Avellino con la presentazione degli eletti.

LO PRIORE Massimiliano è stato eletto alla carica di Segretario Generale Provinciale di Avellino, prende il posto di POSSIDENTE Giuseppe che è stato eletto alla carica di Segretario Nazionale, COLAPAOLO Michelangelo e VILLANI Luigi sono stati eletti alla carica di Segretario Regionale.

Inoltre sono state definite anche le cariche locali con le nomine dei Segretari Provinciali Aggiunti e dei Segretari di Sezione:

- Roberto Nunzio Sorrenti, Segretario Provinciale con funzioni vicarie di Avellino;

- Ettore Maffei, Segretario Provinciale di Avellino;

- Vincenzo di Salvo, Segretario di Sezione di Avellino;

- Giuseppe Falgetano, Segretario di Sezione di Ariano Irpino;

- Di Liddo Giuseppe, Vice-Segretario di Sezione con funzioni vicarie di Ariano Irpino;

- Domenico Martone, Vice-Segretario di Sezione di Ariano Irpino;

- Antonio Battista, Segretario di Sezione di Mirabella Eclano;

- Roberto Nuzzolo, Vice-Segretario di Sezione con funzioni vicarie di Mirabella Eclano;

- Anna Maria Iacobone, Segretario della Sezione di Sant’Angelo dei Lombardi;

- Ignazio Pisani, Vice-Segretario di Sezione con funzioni vicarie di Sant’Angelo dei Lombardi;

- Mario Mela, Segretario della Sezione di Solofra.

Anche nel collegio dei revisori nazionali, Avellino ha meritato i propri rappresentanti con l’elezione al collegio dei revisori di Fabio della Marra, Vincenzo D’Andrea e Nicola Argenziano.

Il Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi e il Segretario Generale Regionale Emilio Taiani hanno espresso grande soddisfazione per la forte rappresentatività della Provincia di Avellino in UNARMA A.S.C e per la qualità professionale degli stessi dirigenti.

Il Segretario Nazionale Giuseppe POSSIDENTE: “Provo grande emozione per la mia elezione a segretario Nazionale. Ringrazio tutti coloro per la fiducia che hanno riposto in me. Lascio la carica di Segretario Generale Provinciale di Avellino a Massimiliano Lo Priore, mio fido collaboratore e amico, con il quale abbiamo fatto sì, e con non pochi sacrifici, che la Provincia di Avellino avesse un forte risalto anche a livello nazionale nell’ambito sindacale Militare. Auguro a tutti i nuovi eletti un buon lavoro”.

Il Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano LO PRIORE: “Alle parole di Giuseppe ho poco da aggiungere. Sono emozionato per questo risultato e anche preoccupato, vista la grande responsabilità che da oggi mi viene imposta da questo ruolo. Vado a sostituire Giuseppe Possidente, compito arduo, farò il possibile per non essere da meno. Ad Avellino abbiamo creato una grande squadra, composta da professionisti e persone preparate ad ogni livello. Da oggi inizia una strada tutta in salita e dobbiamo rimboccarci le maniche. Ringrazio tutta la dirigenza di UNARMA A.S.C., in particolare il Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi il quale ha dimostrato di portare nel cuore l’Irpinia e il Segretario Generale Regionale Emilio Taiani, che ha creduto in noi sin dall’inizio. Un ringraziamento particolare va ai quasi 250 iscritti della nostra Provincia, numero in crescita quotidianamente, senza dei quali non avremmo raggiunto questi risultati, rassicurandoli che il nostro sarà un lavoro duro e senza attimi di distrazione, al motto “NESSUNO DOVRA’ MAI PIU’ RESTARE SOLO”. Colgo infine l’occasione per comunicare a tutti che il 4 dicembre 2021, nella nostra provincia, è in programma un evento nazionale che vedrà la presentazione ufficiale del Calendario UNARMA 2022, con la partecipazione dei maestri cantautori Tony Esposito e Luca Pugliese. Sarà un veneto mediatico di grande risonanza. UNARMA C’E’!” “.