Avellino – “Caleidoscopio” al Museo Irpino

L'evento si terrà giovedì 7 ottobre alle ore 10:30

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Museo Irpino.

CALEIDOSCOPIO

ARTE CONTEMPORANEA IN GERMANIA

Museo irpino

Complesso monumentale Carcere borbonico

7 ottobre 2021

CONFERENZA STAMPA

Ore 10.30

AUDITORIUM SALA BLU

“CALEIDOSCOPIO nasce dalla volontà di andare ad indagare il patrimonio artistico presente in quella vasta area composta dai paesi di lingua tedesca, avendo inevitabilmente constatato come, pure in una cultura progressivamente sempre più orientata all’europeismo, sussista un basso tasso di circolazione nella cultura artistica”. Andrea B. Del Guercio, curatore della mostra

Interverranno:

Rosanna REPOLE, Consigliere provinciale Delegata alla cultura

Girolamo GIAQUINTO, Sindaco Città di Montoro (AV)

Andrea B. DEL GUERCIO, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Gerardo FIORE, Direttore MONTOROCONTEMPORANEA

Green pass obbligatorio

La capienza massima dell’auditorium è di 30 persone