La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica

L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino indice un avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato per Collaboratori Professionali Sanitari – Fisioterapisti (categoria D).

La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall’art. 76 DPR n. 445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 2) residenza; 3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali.

I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione; 4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione; 6) il possesso dei requisiti di ammissione; 7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 10) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap; 11) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 12) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla presente procedura.

