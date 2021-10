Il centro diviene punto di riferimento per i pazienti della Regione Campania e delle regioni limitrofe

Con delibera della Giunta Regionale n. 396 del 22/09/2021 si istituisce il Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica presso la U.O.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. “Amico Gaetano Fucito” di Mercato San Severino dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona con funzioni di capofila e di coordinamento di tutte le strutture, presenti sul territorio campano, operanti nel medesimo settore.

Si individua il suddetto centro come punto di riferimento per i pazienti della Regione Campania e delle regioni limitrofe, per consentire di diagnosticare e cura.