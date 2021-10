Audax Cervinara, comunicazione alla tifoseria

Virtus Campania Ponticelli si giocherà all’Allegretto di Montesarchio il 10 ottobre

L’Audax Cervinara 1935 comunica alla tifoseria e agli addetti ai lavori che la gara di domenica 10 ottobre 2021, valevole per la quarta giornata del girone A di Eccellenza, si disputerà allo Stadio “Allegretto” di Montesarchio alle ore 15.30. L’Undici Cervinarese, guidato da mister Pasquale Iuliano, ospiterà la Virtus Campania Ponticelli, compagine napoletana anch’essa con sei punti in classifica, frutto di due vittorie ed una sconfitta. Per quanto riguarda la delicata partita si ricorda che, in base alle disposizioni previste dai protocolli sanitari FIGC, l’accesso del pubblico sarà consentito al 50% della capienza massima autorizzata ed il Green Pass resta obbligatorio. Il costo del biglietto d’entrata è di 8 euro, mentre Donne e bambini potranno accedere gratuitamente all’interno dell’impianto sportivo. Si invitano, altresì, le testate giornalistiche a richiedere l’accredito stampa direttamente al botteghino dello stadio, con largo anticipo.

La società guidata dal Presidente Angelo Magnotta annuncia la nascita del progetto e-commerce, ossia la vendita online del merchandising ufficiale dell’Audax Cervinara 1935. «Il nostro Audax sarà al passo con i tempi – dichiara il giovane Presidente Magnotta – non solo in campo, ma anche sul fronte della vendita di materiale per la tifoseria e per i Cervinaresi sparsi in tutto il mondo che hanno Cervinara ed il Cervinara nel cuore. Iniziamo con le sciarpe in doppia lana ed i cappellini personalizzati, ma questo è solo il primo passo. Ora pensiamo a conquistare i tre punti contro la Virtus Ponticelli per guardare avanti con entusiasmo».

Infine, un appello alla Piazza Cervinarese: «Invito tutta la tifoseria a gremire le gradinate dell’Allegretto di Montesarchio per spingere l’Audax alla conquista di questa importante battaglia, capace di infiammare il campionato di Eccellenza già alla quarta giornata. In campo voglio 11 Cervinaresi tosti!».