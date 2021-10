Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'ASL Avellino

In esecuzione della delibera n.1404 del 16/08/2021 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino viene indetto il seguente Avviso per l’attribuzione di un incarico di: DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Disciplina: Ortopedia e Traumatologia

Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta semplice, dovranno – a pena di esclusione – essere indirizzate al Direttore Generale dell’ASL Avellino e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità: 1. direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via degli Imbimbo, 10/12 – 83100 Avellino – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante; 3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’ASL Avellino protocollo@pec.aslavellino.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf(in una cartella compressa formato zip nominandola con “cognome.nome.zip”) debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: – firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare; – firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda.

Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l’avviso al quale si chiede di partecipare. Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate direttamente all’Ufficio Protocollo. Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. L’Azienda declina, fin d’ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Azienda stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l’Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per il bando completo clicca qui