«L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di rottura della condotta adduttrice in agro di Villamaina in data odierna martedì 5 ottobre 2021, è sospesa l’erogazione idrica.

Sono in corso i lavori di riparazione, per i quali si prevede l’ultimazione in tarda serata.

Il presente comunicato stampa, viene predisposto dal Comune di Ariano Irpino a seguito di comunicazione ricevuta in data odierna, dall’Alto Calore Servizi, a mezzo pec.»