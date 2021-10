Sarà possibile candidare startup entro l’11 novembre

Sono aperte le candidature per partecipare alla call Startup For Sustainability organizzata e promossa dal Wmf – We Make Future. Il bando, dedicato a progetti imprenditoriali innovativi a forte impatto sociale, segue le orme della Startup Competition più grande d’Italia, l’iniziativa del Wmf che oggi conta 3.300 startup candidate e riconoscimenti consegnati per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

La call si rivolge a startup e imprese composte da singoli o team con progetti e idee innovative capaci di contribuire concretamente al raggiungimento degli SDGs, i Sustainable Development Goals individuati dall’Agenda 2030. Nuove opportunità di business e di networking per giovani imprenditori e progetti che pensano in ottica di sviluppo sostenibile e puntano a ottenere, con il proprio business, un impatto positivo per la società globale.

I progetti candidati alla Competition Startup for Sustainability verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

- Competenze del team, conoscenza del settore, realizzabilità del progetto;

- Stadio di sviluppo del prodotto/servizio;

- Grado di innovazione e difendibilità della stessa;

- Contesto competitivo e posizionamento;

- Rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa;

- Potenzialità di business dell’idea.

Sarà possibile candidare startup entro l’11 novembre, a questo indirizzo.

Fonte: cliclavoro.gov.it