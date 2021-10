Superata la concorrenza di Pasquale Muccio con l'85.9% di consensi

Sperone – Ad indossare la fascia tricolore per i prossimi cinque anni sarà Adolfo Alaia, sostenuto dalla lista “Orologio – Lista civica per Sperone”. La lista vincente ha ottenuto l’85,95 dei voti in 8 seggi con 2011 voti.

Superata la concorrenza di Pasquale Muccio, che, con la lista “Uniti per Sperone”, ha ottenuto 329 voti con il 14, 06%.

