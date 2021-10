Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino

Subito dopo le ore 02’00 della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottolella in via Roma, per un incendio che ha interessato un escavatore.

Le fiamme che hanno avvolto il mezzo meccanico sono state spente, mettendo anche in sicurezza l’area.