Amministrative 2021 – L’affluenza alle urne in Irpinia (in aggiornamento)

I dati ufficiali in aggiornamento

Sono 142 i Comuni campani che andranno al voto nelle giornate di oggi 3 ottobre e di domani 4 ottobre. Seggi aperti dalle ore 7.00 di stamattina sino alle 23.00 per la giornata odierna, mentre lunedì la fascia oraria per recarsi alle urne è quella che va dalle 7.00 alle 15.00.

Tra i Comuni al voto in Campania troviamo anche la maggio parte dei capoluoghi di provincia, ovvero la Città Metropolitana di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta. In Irpinia invece sono 33 i comuni che andranno al voto per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali.

In Provincia di Avellino le sezioni sono 115 e interessano un totale di 106.265 elettori.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 12.00

Provincia di Avellino: 13.383 votanti, pari al 12.59%